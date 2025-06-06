Бусаргин обратился к жителям жилого дома в Энгельсе после атаки БПЛА

«Опасности нет. В течение часа эвакуированные жители смогут вернуться в свои квартиры. Также будет открыт проезд. Как и сообщал ранее, пострадавших нет», — сообщил Бусаргин в своем telegram-канале. Он отметил, что специалисты уже осмотрели повреждения многоквартирного дома.