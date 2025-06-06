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Японцы потеряли модуль Hakuto-R во время миссии на Луну

Приоритетом компании-разработчика модуля является анализ полученных данных для определения причины неудачи.

Источник: Аргументы и факты

Посадка на Луну японского модуля Hakuto-R, который также называют Resilience, завершилась неудачно, заявил глава компании-разработчика Ispace Такэси Хакамада, пишет ТАСС.

«Мы пришли к выводу, что сложно установить связь с модулем и невозможно завершить миссию. Поэтому можно сказать, что посадка прошла неудачно», — сообщил Такэси Хакамада.

Отмечается, что приоритетом компании является анализ полученных данных для определения причины неудачи.

Ранее одна из финских компаний сообщила, что у нее не получилось позвонить по сотовой связи с Луны с помощью доставленного на спутник оборудования.