Японцы потеряли модуль Hakuto-R во время миссии на Луну

Посадка на Луну японского модуля Hakuto-R, который также называют Resilience, завершилась неудачно, заявил глава компании-разработчика Ispace Такэси Хакамада, пишет ТАСС.
«Мы пришли к выводу, что сложно установить связь с модулем и невозможно завершить миссию. Поэтому можно сказать, что посадка прошла неудачно», — сообщил Такэси Хакамада.
Отмечается, что приоритетом компании является анализ полученных данных для определения причины неудачи.
Ранее одна из финских компаний сообщила, что у нее не получилось позвонить по сотовой связи с Луны с помощью доставленного на спутник оборудования.