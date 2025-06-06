Три чеченских города хотят переименовать в Госдуме

В Чечне предложили переименовать города Серноводское, Наурская и Шелковская. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, инициатива исходит от парламента республики. На сайте нижней палаты парламента указано, что большинство местных жителей поддержали идею переименования.
Согласно результатам опросов, за смену названия Серноводского выступили 100 процентов респондентов. Название Шелковская предложили изменить 75,6 процента опрошенных, а за переименование Наурской высказались 61,45 процента участников опроса.
Проект предусматривает, что Серноводское может получить новое имя — «Серноводск». Населенный пункт Наурская предлагается назвать «Нерве», что с чеченского переводится как «север».
Город Шелковская, согласно законопроекту, хотят переименовать в «Терек» — в честь одноименной реки, протекающей по территории региона, передает сайт палаты.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал просьбу жителей Волгоградской области, а также ветеранского сообщества присвоить аэропорту Волгограда историческое наименование — Сталинград. Просьбу Путину передал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Впоследствии он допустил, что сам город тоже могут переименовать в Сталинград, однако это решение будет стоять за местными жителями.