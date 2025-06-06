Три чеченских города хотят переименовать в Госдуме

Ранее президент России Владимир Путин поддержал просьбу жителей Волгоградской области, а также ветеранского сообщества присвоить аэропорту Волгограда историческое наименование — Сталинград. Просьбу Путину передал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Впоследствии он допустил, что сам город тоже могут переименовать в Сталинград, однако это решение будет стоять за местными жителями.