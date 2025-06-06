Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Преподавателей из Новосибирска обвинили в работе с британской разведкой

В результате проверки 15 россиянам вынесены официальные предупреждения о недопустимости сотрудничества с нежелательными иностранными организациями.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Om1 Новосибирск

Федеральная служба безопасности России сообщила о пресечении разведывательно-подрывной деятельности британского фонда Oxford Russia Fund, деятельность которого признана нежелательной на территории РФ. В ходе оперативных мероприятий выявлены факты сотрудничества с фондом преподавателей ведущих российских университетов.

«Достоверно установлено, что представители высших учебных заведений из Волгоградской, Новосибирской, Челябинской и Томской областей по заданию функционеров иностранной неправительственной организации осуществляли распространение в вузах литературы и пособий, пропагандирующих поддержку сексуальных меньшинств и ЛГБТ-ценностей», — сообщает INTERFAX со ссылкой на ФСБ.

В результате проверки 15 россиянам вынесены официальные предупреждения о недопустимости сотрудничества с нежелательными иностранными организациями. Фонд Oxford Russia Fund (деятельность организации признана нежелательной в России), по данным спецслужб, действовал под прикрытием образовательных программ, фактически занимаясь сбором информации и продвижением чуждых российской идеологии ценностей.