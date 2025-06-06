Преподавателей из Новосибирска обвинили в работе с британской разведкой

«Достоверно установлено, что представители высших учебных заведений из Волгоградской, Новосибирской, Челябинской и Томской областей по заданию функционеров иностранной неправительственной организации осуществляли распространение в вузах литературы и пособий, пропагандирующих поддержку сексуальных меньшинств и ЛГБТ-ценностей», — сообщает INTERFAX со ссылкой на ФСБ.