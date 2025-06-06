Преподавателей из Новосибирска обвинили в работе с британской разведкой

Федеральная служба безопасности России сообщила о пресечении разведывательно-подрывной деятельности британского фонда Oxford Russia Fund, деятельность которого признана нежелательной на территории РФ. В ходе оперативных мероприятий выявлены факты сотрудничества с фондом преподавателей ведущих российских университетов.
«Достоверно установлено, что представители высших учебных заведений из Волгоградской, Новосибирской, Челябинской и Томской областей по заданию функционеров иностранной неправительственной организации осуществляли распространение в вузах литературы и пособий, пропагандирующих поддержку сексуальных меньшинств и ЛГБТ-ценностей», — сообщает INTERFAX со ссылкой на ФСБ.
В результате проверки 15 россиянам вынесены официальные предупреждения о недопустимости сотрудничества с нежелательными иностранными организациями. Фонд Oxford Russia Fund (деятельность организации признана нежелательной в России), по данным спецслужб, действовал под прикрытием образовательных программ, фактически занимаясь сбором информации и продвижением чуждых российской идеологии ценностей.