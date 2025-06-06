Роспотребнадзор: Мухи стали причиной инфекции на теплоходе «Михаил Булгаков»

Представители Роспотребнадзора выявили массовые нарушения санитарных норм на теплоходе «Михаил Булгаков», где более 100 пассажиров пострадали от кишечной инфекции. Об этом в пятницу, 6 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что в ходе проверки были найдены мухи и зафиксированы многочисленные нарушения эпидемиологических требований.
Возбуждено административное дело. Суд постановил приостановить деятельность судна на 90 суток, срок отсчета начался с 30 мая.
— Были выявлены насекомые, а именно, летали мухи. В случае, если на объекте есть насекомые, грызуны, то объект считается заселенным и подлежит дезинсекции, однако таких мероприятий проведено не было, — цитирует представителей Роспотребнадзора РИА Новости.
У более 100 пассажиров теплохода «Михаил Булгаков», который следовал из Санкт-Петербурга в Москву, диагностировали отравление норовирусом. Также на судне выявили грубые нарушения санитарных требований, в том числе допуск к работе сотрудников с признаками инфекции и носителей норовируса.