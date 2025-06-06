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В Ростове-на-Дону в последний рабочий день синоптики обещают жаркую погоду

Ростовчанам рассказали, какая погода будет в пятницу, 6 июня.

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Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону синоптики обещают жаркую погоду в конце рабочей недели. Прогноз опубликовали специалисты Гисметео.

В пятницу, 6 июня, утром в городе ожидается солнечная погода, а столбики термометров покажут до +23 градусов. В дневное время в городе ожидается переменная облачность, температура воздуха составит +29 градусов. Вечером ростовчан вновь ждет ясная погода, а столбики термометров покажут до +26 градусов. В ночное время ожидается до +20.

Ветер будет северо-западный. Его порывы достигнут 3−5 метров в секунду.

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