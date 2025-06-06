В Ростове-на-Дону в последний рабочий день синоптики обещают жаркую погоду

В пятницу, 6 июня, утром в городе ожидается солнечная погода, а столбики термометров покажут до +23 градусов. В дневное время в городе ожидается переменная облачность, температура воздуха составит +29 градусов. Вечером ростовчан вновь ждет ясная погода, а столбики термометров покажут до +26 градусов. В ночное время ожидается до +20.