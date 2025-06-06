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Во всех мечетях Башкирии на Курбан-байрам прошли праздничные намазы

В республике сегодня официальный выходной.

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Источник: Башинформ

Мусульмане Башкирии сегодня, 6 июня, празднуют Курбан-байрам. В республике официальный выходной.

С утра во всех мечетях в регионе прошли коллективные намазы. В течение дня будут совершаться ритуальные жертвоприношения. В Уфе обряд проводится на двух площадках — около Северного автовокзала, а также у торгового центра «Караван» в деревне Зинино.

Курбан-байрам установлен в честь чуда, которое произошло с пророком Ибрахимом. Согласно преданию, ему явился ангел Джабраил и сообщил ему волю Аллаха: принести в жертву собственного сына Исмаила. Ибрахим повиновался и на священной горе уже занес нож, но в этот момент Всевышний дал ему в замену барана.

О традициях мусульманского праздника можно прочитать по ссылке.