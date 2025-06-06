Жителя Прикамья подозревают в незаконном вылове рыбы

В Нытве возбуждено уголовное дело по признакам незаконной добычи водных биологических ресурсов, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В дежурную часть полиции в Нытве поступил звонок от инспектора отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Пермскому краю: во время рейда на берегу реки Нытвы он обнаружил неизвестного, который незаконно ловил рыбу, используя сети.
На месте полицейские изъяли из лодки рыбака 19 рыб разных пород. Сумма причиненного ущерба превысила 69 тысяч рублей. Подозреваемый, 38-летний местный житель, дал признательные показания и рассказал, что ловил рыбу для собственных нужд, хотя знал, что в период нереста запрещен вылов рыбы с использованием рыболовной снасти.