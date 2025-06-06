Жителя Прикамья подозревают в незаконном вылове рыбы

В дежурную часть полиции в Нытве поступил звонок от инспектора отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Пермскому краю: во время рейда на берегу реки Нытвы он обнаружил неизвестного, который незаконно ловил рыбу, используя сети.