Первые результаты ЕГЭ начали приходить новосибирским выпускникам

Новосибирским выпускникам начали приходить первые результаты ЕГЭ. Сейчас одиннадцатиклассники могут узнать, на что написали экзамены по истории, химии и литературе. Напомним, что эти предметы школьники сдавали 23 мая. Об этом сообщили в Новосибирском институте мониторинга и развития образования.
— Результаты утверждены на заседании Государственной экзаменационной комиссии Новосибирской области и опубликованы в личных кабинетах муниципальных органов управления образованием и образовательных организаций для ознакомления участников, — говорится в сообщении.
Уточняется, что выпускники могут 6 и 9 июня подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами в апелляционную комиссию Новосибирской области.