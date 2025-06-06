Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первые результаты ЕГЭ начали приходить новосибирским выпускникам

Одиннадцатиклассники узнали, на что написали химию, историю и литературу.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

Новосибирским выпускникам начали приходить первые результаты ЕГЭ. Сейчас одиннадцатиклассники могут узнать, на что написали экзамены по истории, химии и литературе. Напомним, что эти предметы школьники сдавали 23 мая. Об этом сообщили в Новосибирском институте мониторинга и развития образования.

— Результаты утверждены на заседании Государственной экзаменационной комиссии Новосибирской области и опубликованы в личных кабинетах муниципальных органов управления образованием и образовательных организаций для ознакомления участников, — говорится в сообщении.

Уточняется, что выпускники могут 6 и 9 июня подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами в апелляционную комиссию Новосибирской области.