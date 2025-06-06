Первые результаты ЕГЭ начали приходить новосибирским выпускникам

Новосибирским выпускникам начали приходить первые результаты ЕГЭ. Сейчас одиннадцатиклассники могут узнать, на что написали экзамены по истории, химии и литературе. Напомним, что эти предметы школьники сдавали 23 мая. Об этом сообщили в Новосибирском институте мониторинга и развития образования.