Генпрокурор поручил поднять вопрос о состоянии военных городков

ЧИТА, 6 июн — РИА Новости. Ситуация с состоянием ветхого жилья в военных городках требует незамедлительного реагирования, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов.
«Ветхие конструкции, полуразрушенные коммуникации, антисанитарные условия, в которых вынуждены проживать семьи защитников отечества, требуют незамедлительного… реагирования», — сказал Краснов в ходе личного приема граждан в Чите.
К нему обратилась жительница общежития в военном городке, которая рассказала об условиях своего проживания.
«Очевидно, что в ряде случаев Минобороны не желает признавать дома аварийными, чтобы переложить ответственность на муниципалитеты», — сказал Краснов.
Он поручил военным прокурорам проверить реализацию мероприятий по содержанию жилья в военных городках.
«В ближайшее время соберётся правкомиссия (по развитию жилищного строительства — ред.), доложите о результатах (проверок — ред.)», — поручил Краснов.