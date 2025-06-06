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Генпрокурор поручил поднять вопрос о состоянии военных городков

Генпрокурор Краснов: ситуация с ветхим жильем требует немедленного реагирования.

Источник: © РИА Новости

ЧИТА, 6 июн — РИА Новости. Ситуация с состоянием ветхого жилья в военных городках требует незамедлительного реагирования, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

«Ветхие конструкции, полуразрушенные коммуникации, антисанитарные условия, в которых вынуждены проживать семьи защитников отечества, требуют незамедлительного… реагирования», — сказал Краснов в ходе личного приема граждан в Чите.

К нему обратилась жительница общежития в военном городке, которая рассказала об условиях своего проживания.

«Очевидно, что в ряде случаев Минобороны не желает признавать дома аварийными, чтобы переложить ответственность на муниципалитеты», — сказал Краснов.

Он поручил военным прокурорам проверить реализацию мероприятий по содержанию жилья в военных городках.

«В ближайшее время соберётся правкомиссия (по развитию жилищного строительства — ред.), доложите о результатах (проверок — ред.)», — поручил Краснов.