Стоимость платного образования в новосибирских вузах заметно выросла

Наиболее существенный рост цен наблюдается на престижных и традиционно дорогих направлениях, а также гуманитарных и экономических факультетах. Совместная программа НГУЭУ с МГИМО по юриспруденции теперь стоит 450 тысяч вместо прежних 390. Даже относительно доступные технические специальности не избежали подорожания: в НГТУ НЭТИ стоимость большинства инженерных программ выросла примерно на 10%, достигнув 185,7 тысячи рублей в год.