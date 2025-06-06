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Стоимость платного образования в новосибирских вузах заметно выросла

НОВОСИБИРСК, 6 июня, ФедералПресс. Почти все высшие учебные заведения Новосибирска объявили о повышении цен на платное обучение для нового учебного года. Размер подорожания варьируется в зависимости от вуза и специальности, достигая в отдельных случаях почти 20%.

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Источник: ТАСС

«Прошлый год учебы на стоматологическом факультете НГМУ стоил 375 тысяч рублей, в новом учебном 2025 году — 449 тысяч рублей», — говорится на сайте.

Наиболее существенный рост цен наблюдается на престижных и традиционно дорогих направлениях, а также гуманитарных и экономических факультетах. Совместная программа НГУЭУ с МГИМО по юриспруденции теперь стоит 450 тысяч вместо прежних 390. Даже относительно доступные технические специальности не избежали подорожания: в НГТУ НЭТИ стоимость большинства инженерных программ выросла примерно на 10%, достигнув 185,7 тысячи рублей в год.

Напомним, картофель подорожал до 140 рублей за 1 кг в Новосибирске.