Китайская авиакомпания запускает рейсы между Шанхаем и Владивостоком

Китайская авиакомпания Juneyao Airlines с 23 июня начнет выполнять прямые чартерные рейсы между Шанхаем (аэропорт Пудун) и Владивостоком. Полёты будут выполняться два раза в неделю на воздушных судах A321, сообщает ИА PrimaMedia.
Арендатором рейсов на условиях полного чартера выступает японский туроператор Sunriver. Программа полётов рассчитана по 24 октября 2025 года.
В настоящее время регулярные рейсы из Владивостока в Шанхай выполняют авиакомпании S7 Airlines и «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»).
Juneyao Airlines уже выполняла рейсы из Шанхая во Владивосток с конца июня 2019 года, но в начале 2020 года авиасообщение РФ с Китаем было прекращено.
«Китай остается одним из самых востребованных и перспективных международных направлений для аэропорта Владивосток. На данный момент уже полностью восстановлены объемы доковидных перевозок, по итогам 2025 года мы рассчитываем увеличить этот показатель еще на треть. Шанхай интересен и как самостоятельное направление для путешествий, и как трансферный хаб», — сказал на презентации маршрута начальник отдела авиационного маркетинга АО «Международный аэропорт Владивосток» Дмитрий Хазин.
Отметим, что Juneyao Airlines планировала запуск рейсов из Шанхая во Владивосток в феврале 2024 года, но отменила программу из-за нерентабельности. Билеты на рейсы практически не продавались из-за неудачного выбора времени (впереди был китайский Новый год) и высокой цены.
Juneyao Airlines — бюджетная китайская авиакомпания, основана в 2005 году. Выполняет полеты из двух аэропортов Шанхая: Пудун (Pudong) и Хунцяо (Hongqiao). В парке авиакомпании 45 самолетов, из них 36 A320−200 и 9 A321−200. У Juneyao Air существует код-шеринговое соглашение с авиакомпанией Shenzhen Airlines.