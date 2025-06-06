Китайская авиакомпания запускает рейсы между Шанхаем и Владивостоком

«Китай остается одним из самых востребованных и перспективных международных направлений для аэропорта Владивосток. На данный момент уже полностью восстановлены объемы доковидных перевозок, по итогам 2025 года мы рассчитываем увеличить этот показатель еще на треть. Шанхай интересен и как самостоятельное направление для путешествий, и как трансферный хаб», — сказал на презентации маршрута начальник отдела авиационного маркетинга АО «Международный аэропорт Владивосток» Дмитрий Хазин.