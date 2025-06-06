К Уралу приблизился антициклон: грядет настоящее лето

«Холод, поступивший в тыл циклону, к воскресенью, 8 июня, отодвинется на Западную Сибирь. Вместе с тем теплый воздух южным ветром будет выноситься далеко на север — по западной периферии антициклона, охватывая не только Средний Урал, но постепенно и большую часть севера УрФО», — говорят в Уральском УГМС.