Ремонт Свердловского тракта в Челябинске закончится в августе

В Челябинске продолжается ремонт Свердловского тракта. Протяженность участка составляет семь километров. Завершить реконструкцию планируют 20 августа. О ходе работ рассказали в мэрии города.
Дорожники восстановят проезжую часть, тротуары и остановочные площадки, обновят подпорные стенки и элементы водоотведения, приведут в порядок металлические и железобетонные ограждения.
В данный момент устанавливают бортовые камни, фрезеруют покрытия и укладывают выравнивающий слой из асфальтобетона.
«Для проведения работ ограничивается движение транспорта по отдельным полосам. В часы пик ремонт не ведется, чтобы избежать заторов автотранспорта», — уточнили в администрации.
Работы на магистрали, связывающей северную часть города с федеральной трассой М-5 «Урал» со стороны Екатеринбурга, ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».