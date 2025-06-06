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Ремонт Свердловского тракта в Челябинске закончится в августе

Протяженность участка работ — семь километров.

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Источник: РИА "Новости"

В Челябинске продолжается ремонт Свердловского тракта. Протяженность участка составляет семь километров. Завершить реконструкцию планируют 20 августа. О ходе работ рассказали в мэрии города.

Дорожники восстановят проезжую часть, тротуары и остановочные площадки, обновят подпорные стенки и элементы водоотведения, приведут в порядок металлические и железобетонные ограждения.

В данный момент устанавливают бортовые камни, фрезеруют покрытия и укладывают выравнивающий слой из асфальтобетона.

«Для проведения работ ограничивается движение транспорта по отдельным полосам. В часы пик ремонт не ведется, чтобы избежать заторов автотранспорта», — уточнили в администрации.

Работы на магистрали, связывающей северную часть города с федеральной трассой М-5 «Урал» со стороны Екатеринбурга, ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».