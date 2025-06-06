Режим работы почтовых отделений в Пермском крае изменится в предпраздничные и праздничные дни

Непосредственно праздничный день, 12 июня, станет выходным для всех отделений Почты России. В этот день почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, который заранее согласован с региональным отделением Социального фонда России.