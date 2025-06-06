Режим работы почтовых отделений в Пермском крае изменится в предпраздничные и праздничные дни

В среду, 11 июня, рабочий день в почтовых отделениях сократится на один час.
Непосредственно праздничный день, 12 июня, станет выходным для всех отделений Почты России. В этот день почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, который заранее согласован с региональным отделением Социального фонда России.
Начиная с пятницы, 13 июня, и в последующие выходные, 14 и 15 июня, все почтовые отделения вернутся к обслуживанию клиентов по обычному расписанию.
Уточнить актуальные часы и дни работ почтовых офисов и найти на карте ближайший из них можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.