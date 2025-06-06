Летний запрет на охоту: рассказываем, какие животные находятся под защитой

С наступлением тепла в России вводится сезонное ограничение на добычу диких животных. Как пояснил NEWS.ru юрист Илья Русяев, это связано с периодом размножения и необходимостью сохранения популяции.
— Летом полностью запрещена охота на лосей, благородных оленей, маралов и кабаргу — в это время самки выкармливают потомство. Особые ограничения действуют для медведей: их добыча прекращается полностью, поскольку медведицы воспитывают детенышей. Для кабанов и косуль также введены меры защиты — разрешена только выборочная охота на самцов, — отметил специалист.
Эти меры позволяют диким животным спокойно пережить важный биологический цикл и способствуют восстановлению их численности. Нарушителям запрета грозит административная и уголовная ответственность.
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