Летний запрет на охоту: рассказываем, какие животные находятся под защитой

— Летом полностью запрещена охота на лосей, благородных оленей, маралов и кабаргу — в это время самки выкармливают потомство. Особые ограничения действуют для медведей: их добыча прекращается полностью, поскольку медведицы воспитывают детенышей. Для кабанов и косуль также введены меры защиты — разрешена только выборочная охота на самцов, — отметил специалист.