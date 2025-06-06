Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Летний запрет на охоту: рассказываем, какие животные находятся под защитой

Юрист Русяев: Летом запрещено охотиться на кабаргу и оленей.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С наступлением тепла в России вводится сезонное ограничение на добычу диких животных. Как пояснил NEWS.ru юрист Илья Русяев, это связано с периодом размножения и необходимостью сохранения популяции.

— Летом полностью запрещена охота на лосей, благородных оленей, маралов и кабаргу — в это время самки выкармливают потомство. Особые ограничения действуют для медведей: их добыча прекращается полностью, поскольку медведицы воспитывают детенышей. Для кабанов и косуль также введены меры защиты — разрешена только выборочная охота на самцов, — отметил специалист.

Эти меры позволяют диким животным спокойно пережить важный биологический цикл и способствуют восстановлению их численности. Нарушителям запрета грозит административная и уголовная ответственность.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Тайшетском районе спасли раненую сову.