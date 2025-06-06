Названы восемь способов, к которым могут прибегнуть Трамп и Маск во время конфликта

Как отмечает издание, Маск способен использовать свое финансовое положение и медиаресурсы для давления на Трампа и его сторонников. «Потратив более 250 миллионов долларов на помощь в выборах президента, господин Маск мог бы с таким же успехом финансировать кампании против республиканцев Использовать социальные сети в качестве раздражителя», — говорится в материале издания.