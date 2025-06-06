Названы восемь способов, к которым могут прибегнуть Трамп и Маск во время конфликта

В США проанализировали, как могут навредить друг другу Маск и Трамп во время своего конфликта.
Президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск могут навредить друг другу по восьмью способами, отметила газета New York Times. Газета предоставила возможные сценарии развития конфликта между двумя влиятельными фигурами.
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«8 способов, которыми Маск и Трамп могут причинить друг другу боль. Ссора между Илоном Маском и президентом Трампом достигла пика в четверг. У обоих мужчин есть мощные способы поддерживать ее», — сообщила американская газета.
Как отмечает издание, Маск способен использовать свое финансовое положение и медиаресурсы для давления на Трампа и его сторонников. «Потратив более 250 миллионов долларов на помощь в выборах президента, господин Маск мог бы с таким же успехом финансировать кампании против республиканцев Использовать социальные сети в качестве раздражителя», — говорится в материале издания.
Кроме того, у Маска есть возможность использовать инсайдерскую информацию, полученной в ходе недавних контактов с администрацией президента. В частности, он уже намекал на задержку публикации документов по делу Джеффри Эпстина, где якобы фигурирует имя Трампа.
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Среди других потенциальных мер со стороны Маска издание выделяет возможность создания для Белого дома проблем через бизнес-активы. В качестве одного из примеров приводится угроза приостановки эксплуатации космического корабля Dragon, который обслуживает миссии NASA и доставляет грузы на МКС.
В ответ Трамп, по данным NYT, может инициировать расторжение государственных контрактов с компаниями Маска, объем которых в 2024 году составил около трех миллиардов долларов. Газета также не исключает возможности проведения проверок иммиграционного статуса бизнесмена и расследования возможного употребления им наркотиков. Помимо этого, президент может ограничить Маску доступ к государственной тайне и применить административные ресурсы, включая подписание указов против политических оппонентов или запуск уголовных расследований.
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