СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости. Пингвиненок впервые родился в Крыму, потомством обзавелась пара пингвинов Гумбольдта в зоопарке крымского Бахчисарайского парка миниатюр, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко.
«В Крыму впервые родился пингвиненок. Потомством обзавелась пара пингвинов Гумбольдта. Это чрезвычайно редкое событие в неволе и лучший показатель того, что южноафриканские пингвины освоились на крымской земле», — сказал агентству Жиленко.
По словам директора парка, сотрудники зоопарка постарались создать семейству пингвинов максимально комфортные условия.
«У них есть свой бассейн с чистой водой, удобные домики. Как результат — первое потомство. Пингвины, в отличие от многих других животных, создают семьи на всю жизнь. Еще когда пингвиненок был в яйце, его по очереди высиживали то отец, то мать. Сейчас они также вахтовым методом его опекают», — отметил Жиленко.
Директор парка добавил, что пингвины зоопарка полюбили российскую салаку, которую специально закупают и доставляют в Крым.