В Крыму впервые родился пингвиненок

«У них есть свой бассейн с чистой водой, удобные домики. Как результат — первое потомство. Пингвины, в отличие от многих других животных, создают семьи на всю жизнь. Еще когда пингвиненок был в яйце, его по очереди высиживали то отец, то мать. Сейчас они также вахтовым методом его опекают», — отметил Жиленко.