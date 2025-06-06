Родителей в Швеции посадили в тюрьму из-за кариеса у детей

В Швеции родители отправились на восемь месяцев в тюрьму из-за того, что их дети плохо чистили зубы и потеряли часть из них из-за кариеса. Об этом сообщает Aftonbladet.
Сообщается, что стоматолог обнаружил у детей кариес — зубы были в настолько плохом состоянии, что их пришлось удалить. Дантисты обратились к правоохранителям.
В местной прокуратуре заявили, что здоровье детей ложится на ответственность родителей, и пренебрежение в этом случае является преступлением. Сами родители вину отрицали, однако суд все равно приговорил семейную пару к восьми месяцам тюрьмы.
— У троих детей зубы были в таком плохом состоянии, что многие из них пришлось вырвать. Теперь родители осуждены из-за жестокого обращения, — передает Aftonbladet.
Порой безответственность со стороны родителей приводит и к летальному исходу. Так, в Соединенных Штатах родители наказали восьмилетнюю приемную дочь, заставив ее прыгать в жару на батуте и не давая ей пить. Девочка прыгала несколько часов, пока не скончалась. Позже было установлено, что она умерла от обезвоживания. Произошедшее признали убийством.