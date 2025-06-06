День Святой Троицы — 2025: история, традиции и как отмечать

Название «Пятидесятница» происходит от ветхозаветного праздника, отмечаемого на 50-й день после иудейской Пасхи. Однако для христиан этот день приобрел новое значение — сошествие Святого Духа на апостолов, описанное в Деяниях святых апостолов. Согласно Писанию, на пятидесятый день после Воскресения Христова ученики собрались в Сионской горнице, где на них сошел Святой Дух в виде огненных языков. Это событие наделило апостолов даром говорить на разных языках, чтобы проповедовать Евангелие по всему миру.