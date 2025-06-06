Губернатор Федорищев встретился с новым тренером «Крыльев Советов» Адиевым

Накануне состоялась встреча главы региона с недавно назначенным руководителем футбольного клуба «Крылья Советов» Магомедом Адиевым. Его единогласно избрал совет директоров ФК.
Приветствуя нового тренера на гостеприимной самарской земле, губернатор в своем телеграм-канале выразил искреннюю надежду на успешное сотрудничество и блестящие достижения.
Будущему сезону предстоит стать непростым испытанием, ведь фанаты клуба возлагают большие надежды на яркое зрелище, способное вдохновлять молодёжь на занятие спортом и приносить команде заслуженные победы.
В роли помощника тренера выступит опытный специалист Сергей Булатов, чья многолетняя работа в клубе доказала её ценность и эффективность.
Особое внимание Вячеслав Федорищев уделить перспективным воспитанникам самарской футбольной школы, предоставляя им возможность продемонстрировать своё мастерство.
Клуб целенаправленно развивает систему подготовки молодых талантов, давая каждому игроку шанс проявить себя на высоком уровне.
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