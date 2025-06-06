Белый дом: у США есть стратегический интерес в Китае и на его рынке

Соединенные Штаты Америки сохраняют стратегический интерес к экономике и рынку Китая. Об этом в эфире телеканала Fox News, комментируя телефонный разговор президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Кроме того, она назвала разговор лидеров двух стран хорошим и продуктивным.
«Дональд Трамп всегда получал удовольствие от уважительных отношений с председателем КНР. Китаю нужны Соединенные Штаты Америки и наши рынки, и у нас также имеется стратегический интерес к экономике и рынку Китая», — сообщила она.
На днях глава Белого дома провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, после которого Трамп заявил, что заявил, что президент России настроен на решительный ответ из-за атак Украины на российские военные аэродромы.
После этого президент США рассказал, что уговаривал Владимира Путана отказаться от ответных ударов по Незалежной.