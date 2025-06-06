Общение на «ты» и ограничение по времени: Россиянам объяснили, как мошенники воздействуют на жертв

Аферисты специально создают стрессовую ситуацию, убеждая потерпевшего, что если он не успеет выйти из банка и перезвонить в течение этого времени, они обязаны будут сами связаться с ним. Также они заставляют жертву, отвечая на звонок в банке, разговаривать с мошенником на «ты».