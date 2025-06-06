Общение на «ты» и ограничение по времени: Россиянам объяснили, как мошенники воздействуют на жертв

Телефонные мошенники используют жесткие временные рамки для давления на жертв, выделяя всего 40 минут на оформление кредита. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах, ссылаясь на материалы, полученные после задержания преступной группы.
Согласно инструкции аферистов, они объясняют жертве, что не смогут поддерживать связь во время посещения банка.
«Поэтому, когда человек будет заходить в банк, ставится таймер на 40 минут», — говорится в инструкции мошенников.
Аферисты специально создают стрессовую ситуацию, убеждая потерпевшего, что если он не успеет выйти из банка и перезвонить в течение этого времени, они обязаны будут сами связаться с ним. Также они заставляют жертву, отвечая на звонок в банке, разговаривать с мошенником на «ты».
Ранее эксперты рассказали о «летних схемах» мошенников, среди которых также есть фейковые предложения в сфере трудоустройства. Злоумышленники предлагают якобы подработку на лето с высокой зарплатой, одним из условий найма на работу называя передачу логина и пароля от онлайн-банкинга под предлогом начисления зарплаты.