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Водители, внимание: новые зебры появились на дорогах Владивостока

На этой неделе во Владивостоке обновили пешеходные переходы по следующим адресам:

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  • Чапаева, дома 12 и 16;
  • Магнитогорская, дома 4, 7 и 11а;
  • Чкалова, дома 5 и 16;
  • проспект 100-летия Владивостока, дом 145;
  • Кирова, дом 48;
  • Ладыгина, дом 19;
  • Адмирала Кузнецова, дом 84;
  • Невельского, дома 15, строение 1, 11, строение 6, 15, строение 2, 19, строение 3;
  • Черняховского, дом 3.

Водителям настоятельно рекомендуется проявлять повышенное внимание как в зонах, где проводятся работы по обновлению дорожной разметки, так и при приближении к пешеходным переходам. Необходимо заранее снижать скорость и соблюдать предельную осторожность.