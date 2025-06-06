Водители, внимание: новые зебры появились на дорогах Владивостока

- Чапаева, дома 12 и 16;
- Магнитогорская, дома 4, 7 и 11а;
- Чкалова, дома 5 и 16;
- проспект 100-летия Владивостока, дом 145;
- Кирова, дом 48;
- Ладыгина, дом 19;
- Адмирала Кузнецова, дом 84;
- Невельского, дома 15, строение 1, 11, строение 6, 15, строение 2, 19, строение 3;
- Черняховского, дом 3.
Водителям настоятельно рекомендуется проявлять повышенное внимание как в зонах, где проводятся работы по обновлению дорожной разметки, так и при приближении к пешеходным переходам. Необходимо заранее снижать скорость и соблюдать предельную осторожность.