В Красноярске на улице Алексеева начались работы по строительству школы на 1280 мест

На площадке, где планируется возведение новой школы на улице Алексеева в Красноярске, стартовали геологические изыскания. Об этом сообщили в пресс-службе департамента градостроительства.
Специалисты проводят отбор проб грунта, что необходимо для дальнейшего анализа. На основе полученных данных будет определена глубина и тип фундамента для будущего учебного заведения.
Напомним, что новая школа на 1280 мест будет построена на пустыре рядом с домом по адресу Алексеева, 46. В настоящее время подрядчик занимается разработкой проектной документации.
Для завершения всех необходимых процедур и получения положительного заключения госэкспертизы срок установлен до ноября 2025 года.
Ранее рассказывали, что на Предмостной площади построят Дворец молодежи.