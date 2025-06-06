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В Красноярске на улице Алексеева начались работы по строительству школы на 1280 мест

На площадке, где планируется возведение новой школы на улице Алексеева в Красноярске, стартовали геологические изыскания.

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На площадке, где планируется возведение новой школы на улице Алексеева в Красноярске, стартовали геологические изыскания. Об этом сообщили в пресс-службе департамента градостроительства.

Специалисты проводят отбор проб грунта, что необходимо для дальнейшего анализа. На основе полученных данных будет определена глубина и тип фундамента для будущего учебного заведения.

Напомним, что новая школа на 1280 мест будет построена на пустыре рядом с домом по адресу Алексеева, 46. В настоящее время подрядчик занимается разработкой проектной документации.

Для завершения всех необходимых процедур и получения положительного заключения госэкспертизы срок установлен до ноября 2025 года.

Ранее рассказывали, что на Предмостной площади построят Дворец молодежи.