Шейминг, TikTok и сильные женщины: Life.ru задал 10 неожиданных вопросов директору музея-заповедника А. С. Пушкина

О личности Пушкина по сей день спорят не только филологи, но и читатели: был ли он тщеславным, стремился ли к славе, или просто жил ради творчества? В музее-заповеднике А. С. Пушкина на этот счёт отвечают чётко: «Нарциссом Пушкина назвать нельзя, т.к. он не красовался среди современников. Хотя он не был красавцем, но его любили женщины и уважали мужчины». Его природное обаяние, энергия и талант сделали его по-настоящему притягательной личностью. Он был не просто поэтом, а «пророком и гением, который был понятен всем: и безграмотному человеку, и академику».