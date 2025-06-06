«Хитрим»: Эксперт раскрыл еврейские лайфхаки, как бесплатно охладиться в жару в городе

«Третье — носите с собой бутылку. Много бутылок вы не наноситесь, конечно, но одну пустую можно. В городе есть бесплатные фонтанчики, всегда можно налить воды. В кафе также можно попросить бесплатную воду. Если не дают — хитрим, говорим, что нужно запить таблетку», — поделился собеседник Life.ru.