Что делать, если не сдал ЕГЭ? Даты и правила пересдачи экзаменов в 2025 году

Самой худшей поддержкой после получения результатов будут разочарование и критика. Забудьте о фразах, вроде «Сколько раз я говорила, что можно подготовиться лучше?», «Как можно было провалить самый главный экзамен в своей жизни?». Лучше отметьте, что ребенок, несмотря на неудачу, приложил усилия. Похвалите его за то, как много он занимался в течение всего времени. И самое главное, помните: будущее ребенка определяется не на экзамене.