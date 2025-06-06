Кладбища Новосибирска ограничат для проезда в связи с праздником Троицы

С 9:00 до 19:00 будет запрещён въезд и движение личного транспорта на Заельцовском, Гусинобродском и Клещихинском кладбищах. Эти ограничения не распространяются на спецтехнику, задействованную в оказании ритуальных услуг, а также на коммунальные службы.