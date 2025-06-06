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Кладбища Новосибирска ограничат для проезда в связи с праздником Троицы

Эти ограничения не распространяются на спецтехнику, задействованную в оказании ритуальных услуг, а также на коммунальные службы.

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В связи с предстоящим праздником Святой Троицы, 7 и 8 июня в Новосибирске временно ограничат движение транспорта на территории трёх городских кладбищ. Об этом сообщает официальный канал мэрии города Новосибирска.

С 9:00 до 19:00 будет запрещён въезд и движение личного транспорта на Заельцовском, Гусинобродском и Клещихинском кладбищах. Эти ограничения не распространяются на спецтехнику, задействованную в оказании ритуальных услуг, а также на коммунальные службы.

Кроме того, на всех общественных кладбищах города в эти дни будут дежурить сотрудники полиции, обеспечивая безопасность и общественный порядок.