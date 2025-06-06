Проведено исследование молекул силана, позволяющее определить состав газовых планет

«Наше исследование было сосредоточено на трех изотопологах силана с высоким уровнем симметрии. Сегодня эти соединения играют важную роль в анализе атмосферы газовых планет, в производстве высокочистых полупроводников и для понимания химических процессов в таких интересных объектах как планетарные туманности. Наше исследование позволило получить высокоточную информацию о колебательных спектроскопических параметрах изотопологов, среди которых гармонические частоты, ангармонические и резонансные параметры и параметры так называемых тетраэдрических расщеплений. Так что можно утверждать, что на сегодняшний день мы составили максимально точное и полное описание колебательной структуры силана», — приводятся в сообщении слова руководителя исследования, профессора Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Олега Уленекова.