Проведено исследование молекул силана, позволяющее определить состав газовых планет

ТОМСК, 6 июня. /ТАСС/. Физики Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с учеными из Германии провели комплексное исследование молекул силана и его изотопов, результаты исследования позволят точнее предсказывать состав газовых планет Солнечной системы и планетарных туманностей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Наше исследование было сосредоточено на трех изотопологах силана с высоким уровнем симметрии. Сегодня эти соединения играют важную роль в анализе атмосферы газовых планет, в производстве высокочистых полупроводников и для понимания химических процессов в таких интересных объектах как планетарные туманности. Наше исследование позволило получить высокоточную информацию о колебательных спектроскопических параметрах изотопологов, среди которых гармонические частоты, ангармонические и резонансные параметры и параметры так называемых тетраэдрических расщеплений. Так что можно утверждать, что на сегодняшний день мы составили максимально точное и полное описание колебательной структуры силана», — приводятся в сообщении слова руководителя исследования, профессора Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Олега Уленекова.
Изучение колебательной структуры и параметров внутримолекулярной потенциальной функции молекулы — важных характеристик молекул, лежащих в основе решения многочисленных прикладных задач в молекулярной физике и химии, спектроскопии, молекулярной динамике, кинетике, планетологии и промышленности. Существующие способы их определения ограничены из-за неточности и недостатка экспериментальных данных.
Ученые провели серию экспериментов с молекулами силана и его изотопологами. Для этого был использован комплексный подход с использованием новых высокоточных экспериментальных данных и специально разработанного аналитического метода. Он позволил получить спектроскопические данные о силане, превосходящие существующие по точности в десять раз.
Исследование было проведено совместно с учеными из Брауншвейгского технического университета (Германия). Результаты работы ученых опубликованы в журнале Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer (Q1, IF: 2,3).