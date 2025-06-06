Вход на станцию «Горьковская» ограничили из-за большого числа людей

Вход в вестибюль станции метро «Горьковская» ограничили утром 6 июня. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена Петербурга.
— В 7:42 ограничен вход в вестибюль станции Горьковская в связи с увеличением.
Сотни тысяч мусульман отметили Курбан-байрам у Соборной мечети Петербурга.
Утром 6 июня у Соборной мечети Петербурга собрались верующие, чтобы отметить один из главных исламских праздников — Курбан-байрам.
В связи с праздником в городе действовали временные ограничения. До 9 утра было запрещено движение и остановка транспорта на ряде улиц, в том числе на участке Московского проспекта от Фонтанки до Садовой, а также на Конном переулке, Кронверкском проспекте и улице Репищева.
Организацию мероприятия обеспечивали сотрудники правоохранительных органов. Для верующих заранее подготовили подходы к мечети и санитарные зоны. UPD: С 8:36 станция работает в обычном режиме.