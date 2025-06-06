Вход на станцию «Горьковская» ограничили из-за большого числа людей

В связи с праздником в городе действовали временные ограничения. До 9 утра было запрещено движение и остановка транспорта на ряде улиц, в том числе на участке Московского проспекта от Фонтанки до Садовой, а также на Конном переулке, Кронверкском проспекте и улице Репищева.