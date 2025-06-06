Сомнительные продукты продавали на рынке в Хабаровске

При проверке Центрального продовольственного рынка Хабаровска специалисты Приморского межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили многочисленные нарушения при реализации животноводческой продукции. В ходе рейда 4 июня выявлены факты торговли мясными, молочными и рыбными товарами без необходимых ветеринарных документов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Специалисты выявили следующие нарушения: отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, нарушение требований технического регламента Таможенного союза и несоблюдение норм Федерального закона о безопасности пищевых продуктов.
Среди нарушителей — предприниматель, реализовывавший замороженную рыбу без документов. Ему было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
Аналогичные нарушения зафиксированы в других торговых точках. По итогу контрольно-надзорных мероприятий шести индивидуальным предпринимателям, допустившим нарушения, объявлены предостережения.