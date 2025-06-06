Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сомнительные продукты продавали на рынке в Хабаровске

Нарушения выявил Россельхознадзор.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

При проверке Центрального продовольственного рынка Хабаровска специалисты Приморского межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили многочисленные нарушения при реализации животноводческой продукции. В ходе рейда 4 июня выявлены факты торговли мясными, молочными и рыбными товарами без необходимых ветеринарных документов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Специалисты выявили следующие нарушения: отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, нарушение требований технического регламента Таможенного союза и несоблюдение норм Федерального закона о безопасности пищевых продуктов.

Среди нарушителей — предприниматель, реализовывавший замороженную рыбу без документов. Ему было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
Аналогичные нарушения зафиксированы в других торговых точках. По итогу контрольно-надзорных мероприятий шести индивидуальным предпринимателям, допустившим нарушения, объявлены предостережения.