Сомнительные продукты продавали на рынке в Хабаровске

При проверке Центрального продовольственного рынка Хабаровска специалисты Приморского межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили многочисленные нарушения при реализации животноводческой продукции. В ходе рейда 4 июня выявлены факты торговли мясными, молочными и рыбными товарами без необходимых ветеринарных документов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.