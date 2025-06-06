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Путину прочитали стих об исправлении ошибки в слове «Крым»

Присоединение Крыма в 2014 году позволило «исправить ошибку» в названии полуострова. Об этом рассказал ректор крымского республиканского института постдипломного педагогического образования Александр Рудяков в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

Присоединение Крыма в 2014 году позволило «исправить ошибку» в названии полуострова. Об этом рассказал ректор крымского республиканского института постдипломного педагогического образования Александр Рудяков в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он отметил содействие Путина в 2014 году и поблагодарил российского лидера за возможность жить в составе России и свободно говорить на русском языке.

Рудяков отметил, что после присоединения Крыма была исправлена историческая неточность: для придания эффекта ректор прочитал строки из стихотворения «Работа над ошибками» Анатолия Пшеничного.

— Нам вопрос этот не на засыпку, за отцов отвечают сыны. Мы сумели исправить ошибку: в слове «Крым» снова пишется «Ы»! — цитирует Александра Рудякова ТАСС.

Воссоединение Крыма с Россией произошло в результате демократического процесса. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон. По словам обозревателя, во время референдума жителям Крыма задали вопрос: «Вы хотите быть частью Украины после переворота 2014 года или вы хотите быть частью России?».