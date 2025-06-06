Путину прочитали стих об исправлении ошибки в слове «Крым»

Воссоединение Крыма с Россией произошло в результате демократического процесса. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон. По словам обозревателя, во время референдума жителям Крыма задали вопрос: «Вы хотите быть частью Украины после переворота 2014 года или вы хотите быть частью России?».