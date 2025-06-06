Аллу Пугачеву срочно эвакуировали на вертолете в больницу

Все началось с повышения температуры тела и общей слабости, которые не отступали на протяжении нескольких дней. Впоследствии женщина стала замечать изменение цвета кожи, ее посинение, появление озноба и полную потерю аппетита. Прибывшая по вызову бригада скорой медицинской помощи провела ряд обследований, однако установить точный диагноз долгое время не представлялось возможным.