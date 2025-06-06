Белогрудый медведь вышел к людям в Приморье — в селе Ляличи организованы поиски

Чтобы избежать возможных трагедий, полицейские проводят с местными жителями профилактические беседы. Людей просят не выходить в лес, не приближаться к животному и сразу сообщать о новых случаях его появления. Также жителям объясняют, как вести себя при встрече с хищником.