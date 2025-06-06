Белогрудый медведь вышел к людям в Приморье — в селе Ляличи организованы поиски

Жители села Ляличи в Михайловском районе Приморья сообщили в полицию о появлении белогрудого медведя рядом с жилыми домами. По вызову на место выехали сотрудники МВД и специалисты охотнадзора, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Проводится проверка, ведутся поиски дикого животного. Все заинтересованные службы проинформированы о происшествии.
Чтобы избежать возможных трагедий, полицейские проводят с местными жителями профилактические беседы. Людей просят не выходить в лес, не приближаться к животному и сразу сообщать о новых случаях его появления. Также жителям объясняют, как вести себя при встрече с хищником.
Напомним, 28 мая медведь напал на 32-летнего жителя Чугуевского округа Приморья в лесу недалеко от села Ленино. У мужчины были диагностированы рваные раны лица, головы, шеи, ног, бедер и повреждения лицевых костей в состоянии средней тяжести. Врачам пришлось «собирать заново» лицо пострадавшего.