Узбекистан впервые в истории вышел на чемпионат мира по футболу

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу впервые в истории пробилась в финальную часть чемпионата мира, который состоится в 2026 году в США, Канаде и Мексике. Под руководством главного тренера Тимура Кападзе команда сыграла вничью с ОАЭ и досрочно обеспечила себе прямую путевку на мундиаль.