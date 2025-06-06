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Узбекистан впервые в истории вышел на чемпионат мира по футболу

Сборная Узбекистана по футболу стала первой командой из Центральной Азии, которая вышла на чемпионат мира.

Источник: Ассоциация футбола Узбекистана

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу впервые в истории пробилась в финальную часть чемпионата мира, который состоится в 2026 году в США, Канаде и Мексике. Под руководством главного тренера Тимура Кападзе команда сыграла вничью с ОАЭ и досрочно обеспечила себе прямую путевку на мундиаль.

По итогам матча против команды ОАЭ, который состоялся 5 июня в рамках девятого тура третьего раунда азиатского отбора к ЧМ-2026 команда Узбекистана сыграла вничью. Матч, прошедший на стадионе «Аль-Нахьян» в Абу-Даби, завершился со счетом 0:0.

Отсутствие голов не помешало сборной Узбекистана набрать 18 очков и сохранить второе место в группе А, уступая только сборной Ирана, у которой 20 очков. ОАЭ с 14 очками осталась на третьей строчке.

В начале игры команда Узбекистана потеряла одного игрока. На 13-й минуте нападающий Остон Урунов получил травму и не смог продолжить встречу. Его заменил Аббосбек Файзуллаев.

Лучшим игроком матча стал вратарь Уткир Юсупов, несколько раз спасавший команду от гола, в том числе на последней минуте встречи.

Таким образом, даже перед последним туром сборная Узбекистана гарантировала себе место среди участников мирового первенства, которое в 2026 году впервые пройдет в США, Канаде и Мексике.

Заключительную игру отборочного цикла команда проведет 10 июня в Ташкенте против сборной Катара. Независимо от исхода игры, этот матч станет символическим завершением исторического этапа в узбекском футболе.