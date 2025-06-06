В Чечне появятся три новых города

Парламент Чеченской республики намерен переименовать три населенных пункта в регионе. Соответствующее предложение внесено на рассмотрение в Государственную думу, следует из электронной базы Думы.
«Проектом федерального закона… предлагается переименовать город Серноводское Серноводского района Чеченской Республики в город Серноводск. город Наурская Наурского района Чеченской Республики в город Невре. переименовать город Шелковская Шелковского района Чеченской Республики в город Терек», — следует из законопроектов.
Переименование допустимо, согласно российскому законодательству, если название населенного пункта не соответствует нормам русского языка или других народов страны. Из проекта документа о переименовании села Серноводское в город Серноводск следует, что название не отражает тип населенного пункта.
По данным чеченских парламентариев, законопроект был обсужден с населением Серноводского. Переименование нашло 100-процентную поддержку местных жителей.