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Собянин объявил о завершении реставрации нескольких павильонов ВДНХ

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал о завершении реставрации павильонов «Карелия», «Юные натуралисты» и «Химия» на ВДНХ.

Источник: Известия

«Начиная с 2014 года мы завершили 40 объектов культурного наследия, расположенных на ВДНХ. Среди них — исторические павильоны, фонтаны, скульптуры и ландшафтные объекты», — написал Собянин.

Так, недавно завершились работы по объекту культурного наследия федерального значения — павильону № 67 «Карелия» («Советская печать»). После двух лет кропотливой работы реставраторы привели фронтон в порядок: провели щадящую очистку, восстановили утраченные элементы и покрыли резной барельеф и скульптуры современными защитными составами. Отреставрировали колонны шестиколонного портика, облицованные красным гранитом с медными капителями, воссоздали покрытие пола терраццо, сохранив и отреставрировав центральный фрагмент.

Еще реставраторы восстановили оригинальные цвета стен и декоративные элементы. Отреставрировали парадные двери с резьбой по мотивам северной природы. Воссоздали гипсовые барельефы с изображениями тружеников северного края и бронзовые люстры. Отреставрировали уникальный портал из карельской березы в центральном зале.

«Совсем скоро в обновленном павильоне откроется иммерсивная мультимедийная выставка “Ожившие шедевры русской сказки”, посвященная книжной иллюстрации русских художников последней трети ХIХ ― начала ХХ века по сюжетам русских волшебных сказок и былин, а также пейзажной живописи», — отметил мэр.