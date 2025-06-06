Собянин объявил о завершении реставрации нескольких павильонов ВДНХ

«Начиная с 2014 года мы завершили 40 объектов культурного наследия, расположенных на ВДНХ. Среди них — исторические павильоны, фонтаны, скульптуры и ландшафтные объекты», — написал Собянин.
Так, недавно завершились работы по объекту культурного наследия федерального значения — павильону № 67 «Карелия» («Советская печать»). После двух лет кропотливой работы реставраторы привели фронтон в порядок: провели щадящую очистку, восстановили утраченные элементы и покрыли резной барельеф и скульптуры современными защитными составами. Отреставрировали колонны шестиколонного портика, облицованные красным гранитом с медными капителями, воссоздали покрытие пола терраццо, сохранив и отреставрировав центральный фрагмент.
Еще реставраторы восстановили оригинальные цвета стен и декоративные элементы. Отреставрировали парадные двери с резьбой по мотивам северной природы. Воссоздали гипсовые барельефы с изображениями тружеников северного края и бронзовые люстры. Отреставрировали уникальный портал из карельской березы в центральном зале.
«Совсем скоро в обновленном павильоне откроется иммерсивная мультимедийная выставка “Ожившие шедевры русской сказки”, посвященная книжной иллюстрации русских художников последней трети ХIХ ― начала ХХ века по сюжетам русских волшебных сказок и былин, а также пейзажной живописи», — отметил мэр.