Собянин объявил о завершении реставрации нескольких павильонов ВДНХ

Так, недавно завершились работы по объекту культурного наследия федерального значения — павильону № 67 «Карелия» («Советская печать»). После двух лет кропотливой работы реставраторы привели фронтон в порядок: провели щадящую очистку, восстановили утраченные элементы и покрыли резной барельеф и скульптуры современными защитными составами. Отреставрировали колонны шестиколонного портика, облицованные красным гранитом с медными капителями, воссоздали покрытие пола терраццо, сохранив и отреставрировав центральный фрагмент.