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22-летний нападающий Насыров перешел из самарского ЦСК ВВС в «Челны»

В минувшей «регулярке» молодой форвард сыграл в 61 встрече и набрал 31 результативное очко.

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В минувшей «регулярке» молодой форвард сыграл в 61 встрече и набрал 31 результативное очко.

Матвей Насыров присоединился к самарцам в сезоне 2023−2024. Перебрался из «Югры». В прошедшем розыгрыше ВХЛ забил девять шайб и отдал 22 результативные передачи.

Последний раз забрасывал за «летчиков» в середине марта (12+). Как раз в ворота «Челнов» (4:2). Там нападающий будет играть до конца следующего сезона. А до этого ЦСК ВВС покинули сразу шесть хоккеистов.

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