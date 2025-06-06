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«Плохой парень» может подтолкнуть к Третьей мировой: Трампу посоветовали быть решительнее с Зеленским

The Atlantic: советники Трампа предложили сократить помощь Украине из-за ударов.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп всегда считал главу киевского режима Владимира Зеленского «плохим парнем с горячей головой». В связи с последними ударами Украины советники главы Белого дома предложили ему быть решительнее с Зеленским и сократить военную помощь Украине. Об этом пишет издание The Atlantic.

Трамп боится, что участившиеся удары Украины по гражданским объектам и военной инфраструктуре России могут спровоцировать эскалацию конфликта и привести к Третьей мировой войне. Президент США уже рассматривает варианты влияния на Киев, поскольку уверен, что Зеленскому нужно сосредоточиться на переговорах с Москвой и идти к мирному урегулированию конфликта.

Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин назвал атаки Киева на поезда в приграничье террористическими. И усомнился, что с властями Украины можно вести диалог об урегулировании конфликта.