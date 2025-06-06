«Плохой парень» может подтолкнуть к Третьей мировой: Трампу посоветовали быть решительнее с Зеленским

Трамп боится, что участившиеся удары Украины по гражданским объектам и военной инфраструктуре России могут спровоцировать эскалацию конфликта и привести к Третьей мировой войне. Президент США уже рассматривает варианты влияния на Киев, поскольку уверен, что Зеленскому нужно сосредоточиться на переговорах с Москвой и идти к мирному урегулированию конфликта.