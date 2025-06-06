Росприроднадзор отметил нежелание виновников ЧП с танкерами оплачивать ущерб

Виновники происшествия с танкерами в Черном море, из-за которых произошел разлив мазута, отказываются оплачивать нанесенный экологии ущерб. Об этом в пятницу, 6 июня, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
— В том объеме, в котором предъявлены иски, мы не видим их желания погасить, — уточнила она.
До этого ведомство подавало иски в суд на 84,9 миллиарда рублей за нанесение вреда природе после прошлогоднего происшествия в Черном море.
По словам Радионовой, в скором времени в Краснодаре пройдут заседания, где будут рассматриваться данные иски.
Согласно данным из картотеки арбитражных дел, 24 июня состоится слушание по иску Росприроднадзора к ООО «Кама шиппинг» и ООО «Каматрансойл» — именно они являлись владельцами танкера «Волгонефть-212».
25 июня также пройдет заседание по иску ведомства к ЗАО «Волгатранснефть» — владельцу танкера «Волгонефть-239», передает ТАСС.
15 декабря 2024 года во время шторма два танкера потерпели крушение. 27 моряков были эвакуированы, один погиб. Сильнее всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, в регионе был введен режим ЧС федерального характера.