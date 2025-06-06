СМИ: Мошенники дают жертве 40 минут на оформление кредита в банке

Телефонные мошенники дают своим жертвам 40 минут на оформление кредита в банке, после чего, если человек не выходит на связь, сами перезванивают. Об этом стало известно из материалов, полученных после задержания группы аферистов. По инструкции, злоумышленники предупреждают, что не смогут оставаться на связи во время визита в банк, поэтому заранее устанавливают таймер.
Если жертва не перезванивает в установленный срок, мошенник якобы «по правилам» сам выходит на связь. Также аферисты просят при разговоре в банке обращаться к ним на «ты», чтобы создать более доверительную атмосферу и снизить уровень настороженности.
Для защиты граждан на портале «Госуслуги» появился новый сервис «жизненная ситуация», ориентированный как на пострадавших, так и на тех, кто хочет повысить свою кибербезопасность. Он включает инструменты, позволяющие ограничить возможность мошенничества, такие как запрет на оформление кредитов, проверка сим-карт, жалобы на подозрительные звонки и вредоносные сайты.
Также пользователи могут изучить каталог актуальных схем обмана, получить советы, как поступать в случае компрометации персональных данных, и найти ближайший МФЦ с помощью интерактивной карты, передает РИА Новости.
Прокуратура Москвы предупредила о новой схеме телефонного мошенничества, в которой аферисты сами подталкивают граждан к общению. Они рассылают смс с сообщением о якобы взломе аккаунта на госуслугах, прикладывая номер телефона для связи. Главное правило — не перезванивать по указанным номерам, а проверять информацию самостоятельно, связавшись напрямую с ведомством.