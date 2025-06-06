СМИ: Мошенники дают жертве 40 минут на оформление кредита в банке

Телефонные мошенники дают своим жертвам 40 минут на оформление кредита в банке, после чего, если человек не выходит на связь, сами перезванивают. Об этом стало известно из материалов, полученных после задержания группы аферистов. По инструкции, злоумышленники предупреждают, что не смогут оставаться на связи во время визита в банк, поэтому заранее устанавливают таймер.