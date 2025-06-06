В Челябинской области 50 медикам вручат по 50 тысяч рублей за добросовестность

В Челябинской области 50 медикам вручат ежегодную губернаторскую премию. Распоряжение об этом подписал глава региона Алексей Текслер.
— Присудить премии за добросовестный и безупречный труд, высокое профессиональное мастерство, за заслуги в развитии здравоохранения и медицинской науки, — говорится в документе.
Награды распределили по итогам 2024 года. Каждая премия составит 50 тыс. рублей.
Среди награжденных старший фельдшер копейской станции скорой помощи Наталья Бахарева, заместитель главврача златоустовской Городской детской больницы Елена Каренгина, главврач кусинской районной больницы Людмила Чиглеева, терапевт 354-го военного клинического госпиталя Ирина Субботина и другие.