Выплаты беременным студенткам увеличат в 10 раз

«Законопроектом предлагается увеличить размер пособия по беременности и родам обучающимся женщинам до 100 процентов величины прожиточного минимума», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. На сегодняшний день студентки-очницы получают пособие по беременности и родам в размере своей стипендии за 140 дней декретного отпуска. Средние выплаты варьируются от 9 до 23 тысяч рублей за весь период. После вступления в силу новых правил размер пособия будет равен 100% прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в соответствующем регионе. В 2025 году средний прожиточный минимум по России составляет 19 329 рублей, а общая сумма выплаты за 140 дней отпуска составит около 90 202 рублей.