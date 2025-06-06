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Росприроднадзор: виновные в ЧП с танкерами не хотят возмещать весь ущерб

Виновные в ЧП с танкерами в Черном море должны выплатить 84,9 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Росприроднадзоре не видят желания со стороны владельцев танкеров, которые затонули в Черном море, оплачивать весь ущерб, нанесенный экологии. Об этом ТАСС сообщила руководитель ведомства Светлана Родионова.

«В том объеме, в котором предъявлены иски, мы не видим их желания погасить», — сказала она.

Родионова отметила, что иски к владельцам танкеров приняты к производству и даты первых заседаний по ним уже назначены.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иски Черноморо-Азовского морского управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования к владельцам танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», затонувшим в Керченском проливе. Сумма исков составляет 84,9 млрд рублей.

Тогда Светлана Родионова отметила, что Росприроднадзору пришлось входить в судебный процесс, поскольку законные сроки для самостоятельного исполнения требований вышли.