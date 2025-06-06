Росприроднадзор: виновные в ЧП с танкерами не хотят возмещать весь ущерб

В Росприроднадзоре не видят желания со стороны владельцев танкеров, которые затонули в Черном море, оплачивать весь ущерб, нанесенный экологии. Об этом ТАСС сообщила руководитель ведомства Светлана Родионова.
«В том объеме, в котором предъявлены иски, мы не видим их желания погасить», — сказала она.
Родионова отметила, что иски к владельцам танкеров приняты к производству и даты первых заседаний по ним уже назначены.
Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иски Черноморо-Азовского морского управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования к владельцам танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», затонувшим в Керченском проливе. Сумма исков составляет 84,9 млрд рублей.
Тогда Светлана Родионова отметила, что Росприроднадзору пришлось входить в судебный процесс, поскольку законные сроки для самостоятельного исполнения требований вышли.