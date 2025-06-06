В Иркутске в День города введут временные ограничения движения

7 июня с 12:00 до 23:00 в центре Иркутска будет частично перекрыто автомобильное движение в связи с праздничными мероприятиями, запланированными в честь Дня города. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации, ограничения затронут участки улиц Ленина (от Желябова до Сурикова) и Сухэ-Батора (от Желябова до Польских Повстанцев), а также прилегающие территории вокруг площади графа Сперанского со стороны улиц Ленина, Рабочая, Сухэ-Батора, Сурикова, Чкалова, Российская.