В Иркутске в День города введут временные ограничения движения

7 июня с 12:00 до 23:00 в центре Иркутска будет частично перекрыто автомобильное движение в связи с праздничными мероприятиями, запланированными в честь Дня города. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации, ограничения затронут участки улиц Ленина (от Желябова до Сурикова) и Сухэ-Батора (от Желябова до Польских Повстанцев), а также прилегающие территории вокруг площади графа Сперанского со стороны улиц Ленина, Рабочая, Сухэ-Батора, Сурикова, Чкалова, Российская.
Водителям стоит заранее продумывать маршрут. Пресс-служба администрации города Иркутска.
— Автовладельцам необходимо освободить парковочные места на указанных улицах и в районе сквера имени Кирова до 7:00 утра 7 июня, — сказано в сообщении администрации.
Городские власти рекомендуют заранее планировать альтернативные маршруты, чтобы избежать неудобств. При этом общественный транспорт в праздничный день будет курсировать до 00:00. Актуальные изменения маршрутов можно уточнить здесь.
Также КП-Иркутск узнала, какие праздничные мероприятия запланированы в городе и что обещает погода.