В Омске на трое суток перекроют оживленный перекресток

Популярная у омских автолюбителей дорога будет закрыта для движения в районе перекрестка с ночи 11 до утра 15 июня. Основанием стал капитальный ремонт трамвайных путей.
«В связи с проведением капитального ремонта трамвайного пути по проспекту Менделеева будет прекращено движения транспортных средств с 22:00 11 июня до 10:00 15 июня по проспекту Менделеева на пересечении с улицей Заозерной», — сообщили в администрации Омска.
Участникам дорожного движения необходимо строго руководствоваться требованиями временно установленных дорожных знаков и сигналами регулировщиков, а пешеходам соблюдать меры личной безопасности, добавили в ведомстве.