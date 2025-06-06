В Омске на трое суток перекроют оживленный перекресток

«В связи с проведением капитального ремонта трамвайного пути по проспекту Менделеева будет прекращено движения транспортных средств с 22:00 11 июня до 10:00 15 июня по проспекту Менделеева на пересечении с улицей Заозерной», — сообщили в администрации Омска.