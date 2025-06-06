Алаудинов: ВС России отказались от штурма крупных городов

2 июня ВС РФ нанесли удары по цехам производства ударных БПЛА ВСУ, а также местам их запуска и хранения. Кроме того, российские средства ПВО сбили две ракеты Storm Shadow и 316 украинских дронов, из них 205 — за пределами зоны спецоперации.