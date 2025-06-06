Алаудинов: ВС России отказались от штурма крупных городов

Генерал-лейтенант Апти Алаудинов в пятницу, 6 июня, сообщил, что Вооруженные силы России приняли решение отказаться от штурма крупных городов в зоне проведения специальной военной операции.
По его словам, такой подход обусловлен стремлением минимизировать потери личного состава и мирного населения.
— Ситуация, формы и методы ведения боевых действий уже полностью поменялись и диктуют нам новую стратегию. Нам не нужно заходить во все крупные города и терять огромное количество бойцов, — написал Алаудинов в своем Telegram-канале.
В ночь с 5 на 6 июня в Киеве снова прогремели мощные взрывы. Армия России нанесла удары по военным объектам и критической инфраструктуре столицы Украины. В нескольких районах города пропало электричество, предположительно, из-за повреждения ТЭЦ-5.
Незадолго до этого появилась информация о взрывах в Киеве, а также в районе Днепропетровска, Чернигова и Одесской области. В Киеве взрывы прогремели на фоне объявленной воздушной тревоги.
2 июня ВС РФ нанесли удары по цехам производства ударных БПЛА ВСУ, а также местам их запуска и хранения. Кроме того, российские средства ПВО сбили две ракеты Storm Shadow и 316 украинских дронов, из них 205 — за пределами зоны спецоперации.