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В Самаре хотят привести в порядок территорию около одного из самых длинных домов

Жители Самары пообщались с мэром Иваном Носковым.

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Жители Самары пообщались с мэром Иваном Носковым. Речь шла о благоустройстве пространства вокруг дома по проспекту Ленина, 3.

Местные активисты хотят, чтобы власти заменили дорожное полотно у подъездов, организовали парковочные места и обновили площадки для мусорных контейнеров.

На данный момент жители дома разрабатывают план благоустройства и делятся своими идеями с соседями.

Ранее мы писали, что недалеко от этого дома был открыт сквер имени Николая Басова — советского ученого и изобретателя лазера.

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