Соревнования по чир-спорту «Волжские просторы» пройдут в Самаре с 6 по 8 июня

Пятые всероссийские состязания (0+) пройдут в столице 63-го региона на «МТЛ-Арене». Подробностями поделились представители областного Минспорта.
Соревнования пройдут с 6-го по 8 июня. Поучаствуют 3,6 тыс. атлетов из 36 субъектов страны. На площадки выйдут около 7,4 тыс. раз, покажут 1,2 тыс. программ.
«В составе участников представлены начинающие и опытные спортсмены, команды смешанных возрастов и родительские коллективы», — добавили в профильном министерстве.
Ранее писали, что самарские атлеты стали призерами первенства по гребле на байдарках и каноэ (6+) в Краснодаре.
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